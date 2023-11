Politik in Mettmann Plädoyer für den Verbleib von Pollern

CDU-Ratsherr Fabian Kippenberg meldet Gesprächsbedarf zu den hydraulischen Pollern an, die die Fußgängerzone an der Freiheitstraße und an der Mühlenstraße vom übrigen Verkehr trennen. Beide Anlagen sind zurzeit defekt und müssten komplett erneuert werden – für insgesamt 20.000 Euro. Für den Planungsausschuss am Mittwoch (15.11, 17 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus) hat der Beigeordnete Tobias Janseps die Empfehlung ausgesprochen, die Poller in Kippenbergs Wahlkreis ersatzlos zu demontieren (wir berichteten bereits darüber). Dem will der CDU-Mann, der zugleich Vorsitzenden des Planungsausschusses ist, nicht folgen: „Es gibt viele Gründe dafür, dies so nicht umzusetzen.“