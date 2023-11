Verkehr in Mettmann Bekommt Mettmann eine pollerfreie Fußgängerzone?

Mit diesem Geld sei man nicht hingekommen, weil sich die Anlagen „aufgrund von äußeren Einflüssen“ als äußerst störanfällig erwiesen hätten. In der Zeit von 7 bis 10 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr fahren die Poller an den Enden der Mettmanner Fußgängerzone nach unten, damit Lieferanten und Paketdienste ihre Waren in der Fußgängerzone zustellen können. Anwohnerinnen und Anwohner mit einem eigenen Stellplatz in der Fußgängerzone haben zudem von der Stadt jeweils einen Handsender bekommen, damit sie auch außerhalb der Lieferzeiten ihre Stellplätze erreichen und aus der Fußgängerzone ausfahren können. Für Austausch und Neubeschaffung der Handsender setzt die Verwaltung 100 Euro pro Jahr an.