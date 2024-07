Sicherheit in der Fußgängerzone Mettmann Neue Poller sollen noch in den Ferien kommen

Noch in den Sommerferien sollen die defekten Absperrpoller an der Freiheitstraße und an der Mühlenstraße demontiert und durch einfache, abschließbare Klapppoller ersetzt werden. Das teilte Stadtsprecher Thomas Lekies auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die alten Anlagen seien mittlerweile durch den Versorger Westnetz vom Stromnetz getrennt worden. Die kostengünstigen, rot-weißen Klapppfosten lägen im Baubetriebshof montagefertig bereit.