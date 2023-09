Blaulicht in Mettmann Polizisten entdecken zufällig Drogen in einem Auto

Manchmal kommt den Polizisten bei ihren Ermittlungen auch der Zufall zugute, wie das Beispiel vom 25. September zeigt: Die Polizei konnte vier mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Die Feuerwehr musste gegen 19.50 Uhr eine Ölspur auf der Düsseldorfer Straße, auf Höhe des Südrings, entfernen. Zur Absicherung hatten Polizisten die dortige Kreuzung kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Während dieses Einsatzes näherte sich ein Renault Clio, in dem drei Männer und eine Frau saßen. Der Beifahrer fragte bei den Beamten nach der einfachsten Umfahrung der Absperrung. Allerdings fiel den Beamten durch das runtergekurbelte Fenster die äußerst intensive Cannabis-Wolke auf. Die daraufhin durchgeführte Durchsuchung des Fahrzeugs erwies sich dann als echter Volltreffer: So stellten die Polizeibeamten mehr als 1,2 Kilogramm Drogen (Amphetamin) in dem Fahrzeug sicher. Doch das war noch nicht alles: Neben den Amphetaminen fanden sie auch noch geringe Mengen Cannabis, ein verbotenes Messer und stellten obendrein auch noch mehrere Hundert Euro Bargeld sicher. Die Konsequenzen für das Quartett: Die 20 bis 24 Jahre alten Tatverdächtigen wurden festgenommen und mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Auto als Tatmittel beschlagnahmt.