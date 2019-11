Mettmann : Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr

Die Polizei stoppte diesen verkehrsunsicheren Transporter. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann (RP) Kein Scheinwerfer, kein Blinker und so manches Loch mit Klebeband bedeckt, einen solchen verkehrsuntüchtigen Klein-Lkw zog die Polizei an der Meiersberger Straße in Mettmann aus dem Verkehr. Der Transporter war einem Kradfahrer des örtlich zuständigen Verkehrsdienstes Mittwoch, 13. November, gegen 13 Uhr gleich wegen diverser Mängel ins Auge gefallen.

