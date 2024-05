Sicher im Straßenverkehr in Mettmann Polizei und Kreisverkehrswacht laden zum Pedelec-Training ein

Laut Statistik steigt die Anzahl der Unfälle mit Pedelecs – also Rädern mit einem Hilfsmotor, die bis zu 25 km/h schnell sausen. Gründe für diesen Anstieg liegen dem Statistischen Bundesamt zufolge schlicht in der Beliebtheit von Elektrorädern: 2022 gab es demnach in 15,5 Prozent der privaten Haushalte deutschlandweit mindestens ein Pedelec, 2014 waren es bloß 3,4 Prozent der Haushalte. Damit die Nutzung eines Pedelecs nicht gefährlicher ist als die eines handelsüblichen Fahrrads, bieten Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht regelmäßig Übungsstunden an. Meistens sind sie an der Düsseldorfer Straße Mettmann. Das Training Samstag, 4. Mai, von 11 Uhr an, findet bei den Nachbarn in Velbert statt.