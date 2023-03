Feuer in Mettmann Brandstiftung in Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen

Glück im Unglück am Freitagabend (18. März): An der Neckarstraße schlugen offene Flammen durch ein geöffnetes Dachfenster in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein aufmerksamer Anwohner aus einem benachbarten Haus hatte gegen 22.40 Uhr den Brand gemeldet, konnte jedoch die genaue Hausnummer nicht nennen. Die Feuerwehr Mettmann sowie der Rettungsdienst mussten deshalb bei Eintreffen zunächst das genaue Gebäude ausfindig machen.