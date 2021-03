Kein Führerschein und Kennzeichen, dafür 1,1 Promille : Polizei zieht 38-jährigen Mettmanner aus dem Verkehr

Mettmann Mit gleich mehreren Strafverfahren endete die Spritztour eines 38-jährigen Mettmanners. Er war in einem Auto unterwegs, dem amtliches Kennzeichen plus Versicherungsschutz fehlten, hatte dafür aber 1,1 Promille.

In der Nacht zu Mittwoch, 3. März, um 3.20 Uhr spazierte ein 26-jähriger Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, durch die Stadt. Dabei bemerkte er ein Fahrzeug, das keine amtlichen Kennzeichen hatte und die „Ratinger Landstraße" in Richtung Ratingen befuhr. Weil der Fahrer besagtes kennzeichenloses Auto in Schlangenlinien führte, bestand auch der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss.