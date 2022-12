Kriminalität in Mettmann Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei nimmt Einbrecher an Tatort fest

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in Mettmann am Freitagabend, 16. Dezember, einen mutmaßlichen Einbrecher direkt auf frischer Tat festnehmen konnte. Die Zeugin hatte zwei Personen in einem Garten eines freistehenden Einfamilienhauses an der Römerstraße beobachtet. Sie informierte unverzüglich die Polizei, welche schnell vor Ort war. Die Beamten entdeckten bei der anschließenden Durchsuchung einen Mann, der sich im Gebüsch eines angrenzenden Gartens versucht hatte zu verstecken. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 45-jährigen Südosteuropäer. Die zweite Person konnte unerkannt flüchten, eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem Osteuropäer fanden die Beamten außerdem eine Taschenlampe sowie im näheren Umfeld einen Schraubendreher. An einer seitlichen Eingangstür des Hauses stellten die Einsatzkräfte eine frische Hebelmarke fest. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Mettmann gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.