Polizei in Mettmann : Polizei lädt auf eine Tasse Kaffee vor dem Museum ein

Treffpunkt Neanderthal Museum: Dort will die Polizei am Samstag mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sicherheit und Vertrauen fängt für die Kreispolizei Mettmann mit einer Tasse Kaffee und Tee an. Dazu laden die Ordnungshüter am Samstag ein. Treffpunkt: Neanderthal Museum.

Die Kampagne „#Menschennähe“ zeigt diese Vielfalt. In den vergangenen Wochen stellte die Polizei Mettmann auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram Menschen aus der Behörde vor, die ganz persönlich darüber berichteten, was #Menschennähe für sie bedeutet und welche Erlebnisse diese Haltung geprägt haben. Diese Aktion ist eingebettet in eine NRW-Kampagne unter dem Titel „POLIZEIarbeit ist WERTEarbeit“, an der sich alle Polizeibehörden im Land beteiligen. Nun möchte die Polizei Mettmann mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Deshalb lädt sie zum heutigen Samstag, 19. November, von 12 bis 15 Uhr auf eine Tasse Kaffee oder Tee zu einem Gespräch oder auch einem eigenen Selfie am Neanderthal Museum, Talstraße 300, ein. Selbstverständlich steht die Polizei dort für alle Fragen zur Verfügung. Experten der Kriminalprävention und der Verkehrsunfallprävention beraten zu den Themen Einbruchschutz, Enkeltrick und Sicherheit im Straßenverkehr.