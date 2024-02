Kontrolle im Kreis Mettmann Polizei kündigt nicht länger an, wo sie „blitzt“

Mit Interesse haben Autolenker in den vergangenen Jahren die Ankündigungen wahrgenommen, wo Mitarbeitende der Polizei Geschwindigkeitskontrollen vornehmen werden. Damit ist ab dem 5. Februar Schluss. Natürlich wird weiterhin „geblitzt“, jedoch im Vorfeld werden die Standorte der Radarwagen nicht mehr angekündigt. Das hat seinen Grund. „Schwere und tödliche Unfälle verhindern, das ist das Hauptziel der Verkehrspolizei in Nordrhein-Westfalen. Dafür werden die Ursachen fortwährend analysiert und aktiv bekämpft“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Eine der Hauptunfallursachen ist bis heute zu hohes Tempo.