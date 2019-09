Mettmann : Polizei geht Hinweisen auf Giftköder nach

In Mettmann wurden heute (Mittwoch, 4. September) zwei potentielle Giftköder gefunden. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Mettmann Zweimal musste die Polizei heute ausrücken, da Bürger Hinweise auf giftige Köder lieferten.

Im Bereich Klutenscheuer und an der Talstraße/Große Furt wurden Frikadellen gefunden, die mit einem blauen Granulat gefüllt waren. Vom Aussehen her könnte es sich um einen giftigen Blumendünger handeln – eine genaue Untersuchung steht allerdings noch aus. Nach aktuellem Kenntnisstand sei bisher kein Tier zu Schaden gekommen, so die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weiterführende Hinweise nimmt die Polizeiwache Mettmann auf unter Tel: 02104 -9826250.