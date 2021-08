Panzerknacker sucht Mettmannner Panzerknacker : Diebe klauen Geldkassetten

An der Flurstraße klauten Diebe aus einem Lkw Geldkassetten mit mehreren tausend Euro Bargeld. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mettmann Fette Beute machten bislang unbekannte Täter bei einem Diebstahl. Während der Fahrer eines Lastwagens sein Fahrzeug kurz geparkt hatte, knackten Diebe das Auto und klauten Geldkassetten mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Montagmorgen, 9. August, hatte der Fahrer eines geschlossenen Kastenwagens seinen Lkw auf dem Parkplatz eines Discounters an der Flurstraße in Mettmann abgestellt. Nach eigenen Angaben hielt er sich nur wenige Minuten in dem Discounter auf und kehrte um etwa 9.25 Uhr zum Abstellort zurück.