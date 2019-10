Polizei Mettmann ermittelt : Busfahrer sieht brennendes Auto - und fährt weiter

Mettmann Am Dienstag geriet nach einem Unfall in Mettmann ein Auto in Brand. Eine Zeugin machte einen vorbeifahrenden Busfahrer auf die Situation aufmerksam. Der hielt jedoch weder an, noch ließ er Insassen aussteigen, die helfen wollten.

Die 86 Jahre alte Mazda-Fahrerin aus Mettmann war gegen 13.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hasseler Straße in Metzkausen unterwegs, als sie aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke geriet der Sicherungskasten im Motorraum des Mazdas in Brand. Eine zufällig vorbeikommende Passantin wurde Zeugin des Unfalls und bat den Busfahrer um Hilfe, der gerade mit seinem Linienbus ebenfalls die Unfallstelle erreichte.

Anstatt den Brand mit einem im Bus befindlichen Feuerlöscher zu bekämpfen, versuchte der Busfahrer jedoch, möglichst schnell weiterzufahren. Ferner soll er der Zeugin entgegnet haben, der Unfall sei nicht sein Problem und er müsse seine Fahrt fortsetzen. Dabei ließ er mehrmals den Motor des Busses auffällig aufheulen, um so weitere, vor ihm befindliche Fahrzeuge aufmerksam zu machen. Insassen des Busses sprachen den Busfahrer auf sein Verhalten an und forderten diesen auf, sie aus dem Bus aussteigen zu lassen, damit sie der Mazda-Fahrerin helfen könnten. Auch auf diese Bitten reagierte der Busfahrer nicht. Stattdessen fuhr er dicht auf die vor ihm wartenden Autos auf, welche dem Linienbus letztendlich Platz machten. Laut Zeugen schlängelte sich der Bus nun an diesen Fahrzeugen vorbei und der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne der Mazda-Fahrerin behilflich zu sein.

Glücklicherweise konnte ein anderer Linienbusfahrer, welcher kurze Zeit später die Unfallstelle erreichte, der Mazda-Fahrerin helfen und den Brand im Motorraum des Mazdas mit seinem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Dennoch war der Mazda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

(ham)