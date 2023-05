Reiseplanung in Mettmann Polizei bietet Verwiegaktion für Wohnmobile an

Rechtzeitig zu Beginn der Ferienzeit bieten die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 14 Uhr eine kostenlose Verwiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen an. Da viele Camper oftmals die Beladung ihres Fahrzeuges überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit Wassertanks, Gasflaschen und Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung, als gedacht. Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention und Information – aus diesem Grund werden festgestellte Überladungen im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet.