Altweiber : Polizei berichtet von ersten alkoholbedingten Ausfällen

Mettmann Verstärkte Alkoholkontrollen gibt es vor allem in der Nacht von Donnerstag (Altweiber) auf Freitag. In Ratingen gab es bereits Platzverweise.

(arue) Bis in den späten Nachmittag hinein ist der Kreispolizei Mettmann noch kein Alkoholsünder am Steuer ins Netz gegangen. Das berichtete der Sprecher der Polizei, Ulrich Löhe, gegen 16 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion. Er rechnet jedoch nicht damit, dass es dabei bleiben wird: Vor allem in der Nacht von Donnerstag (Altweiber) auf Freitag werde die Polizei verstärkt kontrollieren und dabei sicherlich auch wieder angetrunkene Autofahrer antreffen.

Tatsächlich hatte die Polizei in Ratingen bereits mit alkoholbedingten Auswüchsen zu tun – nicht am Steuer, sondern unter freiem Himmel: Während der Altweiber-Feier dort gab es mehrere Platzverweise. Ein Betrunkener wurde den Beamten gegenüber renitent und schläft sich seinen Rausch jetzt in der Ausnüchterungszelle aus. Ein anderer ist angetrunken über einen Pfosten gestolpert und hat sich verletzt. Alkohohlbedingte Autounfälle gab es indes noch nicht.