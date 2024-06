Schuldiskussion in Mettmann Politik zieht Schlussstrich unter Mehrklassenbildung am Heine-Gymnasium

Unter das Hin und Her um die Mehrklassenbildung am Heinrich-Heine-Gymnasium, HHG, hat die Politik am Mittwochabend einen Schlussstrich gezogen. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde einstimmig entschieden, keine Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf einzulegen. Die 18. Kammer hatte die zusätzliche Klasse zum Beginn des kommenden Schuljahrs 2024/25 untersagt. Das HHG will am Dienstag, 18. Juni, per Losverfahren bestimmen, welche 22 Kinder nicht an dem Ganztagsgymnasium in Metzkausen angemeldet werden können.