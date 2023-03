Politik in Mettmann Politik deckelt Kosten für die Feuerwache

In dem auf gut sieben Jahre angelegten Großprojekt des Neubaus einer Hauptfeuerwache am Peckhaus kann die Stadt den nächsten Schritt tun. Per europaweiter Ausschreibung soll nach einem externen Projektsteuerer gesucht werden. Denn so viel ist klar: Die städtischen Bauexperten werden das Megaprojekt nicht durchplanen und beaufsichtigen können.