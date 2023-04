Poesie-Schlacht in Mettmann Slammer treffen sich im Weltspiegel

„Überraschend“ sei ein verblüffendes Wort, „aber wenn man aus Berlin oder Köln kommt“ und in Mettmann, einer vergleichsweise kleinen und unbekannten Stadt vor vielleicht 130 Menschen im Kino auftritt, „dann klingt das Setting jetzt nicht nach dem Abend, von dem man noch Monate erzählen wird“. Tut man aber in der Szene, für Jan Schmidt hat die Reihe „absolute Magie“. Das liegt auch an den Kinobetreibern, die aus seiner Sicht „wirklich Lust auf die Veranstaltung haben. „Und das merke ich eben in der Kommunikation, aber auch am Abend selber, mit wie viel Herzblut man sich um diese externen Veranstaltungen kümmert und wie stolz da auch die Mitarbeiter:innen sind, wenn es wieder einmal ein voller Erfolg war.“