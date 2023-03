Schule in Mettmann Vom souveränen Umgang mit Demokratie

Ihr Thema lautet: Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ Anfangs ist sich das Podium einig: Desinteresse, Politikmüdigkeit, mangelnde Beteiligung und sinkende Wahlbeteiligung können scheinbar Unverrückbares ins Wanken bringen. In osteuropäischen Ländern und in Israel ist das zurzeit zu beobachten. Gegenmittel? Als am Ende aus dem Publikum nach der Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahren gefragt wird, strahlt Besche-Krastl: Die Grünen haben die Christdemokraten davon überzeugt. Es steht in der aktuellen Koalitionsvereinbarung und soll demnächst in NRW kommen.