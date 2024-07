Bildung in Mettmann Der Masterplan Schulen kostet mehr als 150 Millionen Euro

Der bisherige Plan, eine neue, sechste Grundschule am Goldberg zu bauen, wird von der Verwaltung nicht weiterverfolgt. Das ist ein zentrales Ergebnis aus einer Informationssitzung von Schulausschuss und Planungsausschuss am Montagabend. Gesprochen wurde auch über die Größe der Gesamtschule Mettmann und der beiden Mettmanner Gymnasien sowie über die Zukunft des Hallenbades. Das Team Masterplan Schulen hat in der Sitzung die Fortschreibung ihrer Arbeit vorgetragen. Politikerinnen und Politiker mehrerer Parteien dankten für die ausführlichen Vorträge. Man werde sich mit den Überlegungen und Zahlen beschäftigen. Im Herbst sollen die nächsten Beschlüsse gefasst werden.