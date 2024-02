Mobilität und Nachhaltigkeit in Mettmann Weitere Ladesäulen für E-Autos geplant

In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise auf dem Parkplatz von McDonalds, auf dem Hellweg-Parkplatz an der Düsseldorfer Straße, auf dem Parkplatz des Pizzaleum an der Marie-Curie-Straße sowie südlich des Mettmann Zentrum-S-Bahnhofes an der Grafschaftstraße Ladesäulen aufgestellt. Sie sind allesamt öffentlich zugänglich. Seit 2014 wird eine Lademöglichkeit auch in der Tiefgarage am Jubiläumsplatz vorgehalten.