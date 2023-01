Karneval in Mettmann FKK setzt auf Nachwuchs bei Umzug

Hoppeditz ist in Mettmann erwacht, putzmunter und freut sich vor allem auf den 18. Februar. Denn dann will sich die Neandertalstadt mit Hilfe des FKK – für alle Nicht-Mettmanner: hinter dieser Buchstabenkombination verbirgt sich das Fest-Kommitee Karneval – in eine närrische Hochburg verwandeln. „Wir gehen da unseren ganz eigenen Weg“, erklärt Michael „Hoppeditz“ Heinemann. Vor allem der Nachwuchs rückt in dieser Session besonders in den Blickpunkt.