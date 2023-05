Golfen für den guten Zweck in Mettmann Pink Ladies solidarisch mit an Brustkrebs erkrankten Frauen

Bundesweit spielen Golferinnen für mehr Brustkrebs-Früherkennung und auch die Frauen des Golfclubs GC Mettmann e.V. treten am Dienstag, 23. Mai, zum Golf-Damentag an. Sie schlagen und putten dann ganz im Zeichen der pinkfarbenen Schleife, dem weltweiten Zeichen für Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Mettmann ist damit Teil der Pink Ribbon Damentag-Serie, bereits zum zehnten Mal in Folge.