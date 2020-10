Natur in Mettmann : Pilze sammeln im Stadtwald

Natur in Mettmann

Mettmann Biologin Regina Thebud-Lassak ging mit Pilzfreunden auf herbstliche Exkursion. Eines der Themen war, wie sich essbare von giftigen Exemplaren unterscheiden.

Der Oktober ist ein Monat für Pilzfreunde und -sammler. So waren auch neun interessierte Teilnehmer zur Pilzexkursion durch den Mettmanner Stadtwald gekommen, die von der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath angeboten worden war.

Die promovierte Biologin Dr. Regina Thebud-Lassak hatte sich dafür einen botanisch vielfältigen Waldstreifen ausgesucht. Sie leitet bereits seit mehr als vierzig Jahren Pilz- und Pflanzenexkursionen und hat auch für die Volkshochschule mehrere Pilzexkursionen durchgeführt. Gestartet wurde am Neubaugebiet, wo ein Rotbuchen-Hochwald auf die Gruppe wartete.

„Das Wetter war sehr pilzfreundlich“, erläuterte Regina Thebud-Lassak. Nicht nur hätte es im Oktober viel geregnet, auch die Temperaturen waren niedrig, so dass die Pilze nachwachsen konnten. Gemeint ist damit der Fruchtkörper des Pilzes. „Den bildet er, um sich zu vermehren“, erklärte die Biologin. Das wirkliche Pilzwesen ist meist ein riesiges Gebilde unter der Erdoberfläche.

Natürlich waren die Teilnehmer der Pilzexkursion vor allem an essbaren Pilzen interessiert. Und da gab es auch welche zu ernten, wie den honiggelben Hallimasch, der in Büscheln meist an totem Holz wächst.