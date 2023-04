Politik in Mettmann Pietschmann spricht mit Regierungspräsidenten

Sandra Pietschmann thematisierte auch das Mettmann-Großprojekt, die Entwicklung der Schullandschaft und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen. Zur Schulentwicklung und den entstehenden großen finanziellen Aufwendungen nahm sie sinngemäß folgende Antwort mit: „Die großen Herausforderungen in puncto Schulentwicklungsplanung, vor denen eine Vielzahl an Kommunen in NRW stehen, sind in den Ministerien für Heimat und Bildung bekannt. Bald wird es hierzu einen Austausch zwischen den Ministerinnen Scharrenbach und Paul und den Bürgermeister_innen geben.“ Der Regierungspräsident zeigte im Gespräch großes Verständnis und teilte die Sorgen.