Geteiltes Leid in Mettmann Städte beklagen fehlende Finanzhilfe

Dabei wurde auch deutlich: Gerade die von Land und Bund neu erlassenen Gesetz führen in vielen Bereich dazu, dass die Städte in – insbesondere finanzielle – Nöte geraten. Immer ernster werde die Lage zum Beispiel beim Thema Ganztag oder auch im Bereich des Feuerschutzes. Infolge der neuen Gesetze erwachsen Ansprüche und würden Standards festgelegt, die dann von den Kommunen umgesetzt und bezahlt werden müssten, ohne dass den Städten und Gemeinden auch nur annäherungsweise auskömmliche Finanzhilfen bereitgestellt würden, die sie in die Lage versetzten, diesen – zum Teil auch immer wieder neuen – Aufgaben auch nachkommen zu können, ohne dabei auf Dauer auch den letzten Rest der finanziellen Handlungsfähigkeit zu verlieren.