Versorgung in Mettmann Sie ist die neue Chefin der Notaufnahme

Bekanntermaßen ist das Netz an Gesundheitsversorgern im Kreis Mettmann minimiert. Bereits jetzt sind die Auswirkungen am EVK Mettmann spürbar. „Wir haben 30 bis 40 Prozent mehr Notfälle in der Zentralen Notaufnahme und auch die Stationen im Haus sind gut ausgelastet“, erklärt EVK-Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido.