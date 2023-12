Pflege in Mettmann Pflegebedürftige und Angehörige bekommen mehr Geld ab 2024

Hinsichtlich der oft mangelnden Transparenz zu Pflegeleistungen und -kosten ist es aus Sicht von Oliver Pahl interessant, dass man ab 2024 bei seiner Pflegekasse formlos, auch per Telefon, eine regelmäßige halbjährliche Übersicht anfordern kann. Diese Auskunft kann über die in einem Zeitraum von mindestens 18 Monaten in Anspruch genommenen Leistungen verlangt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen den Überblick behalten.