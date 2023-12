Fahndung in Mettmann Nach Pfefferspray-Attacke – Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtigen

Plötzlich attackierte ihn das Duo und versuchte, dem 27-Jährigen die Bauchtasche zu entreißen. In der sollen sich ein fünfstelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Papiere des Beraubten befunden haben. Als sich der Angegriffene wehrte, bekam er eine volle Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Dies machte ihn kampfunfähig. So bekamen die Täter, worauf sie von Anfang an und augenscheinlich sehr gezielt aus gewesen waren.