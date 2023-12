Katholische Kirche in Mettmann und Wülfrath Und der Pfarrer ging zum Regenbogen

Der 63-jährige Geistliche hat zugesagt, sich an die Auflagen zu halten: „Ich möchte niemandem einen Grund geben, mich vorzeitig aus Mettmann abzuberufen.“ Im Sommer/Herbst 2025 will Herbert Ullmann wie geplant in den Ruhestand gehen und bis dahin in seiner streitbaren, ihm in mehr als zehn Jahren ans Herz gewachsenen Gemeinde bleiben. Seit dem Teilschwenk des Vatikan vor wenigen Tagen reklamiert Ullmann mehr Handlungsfreiheit für die Geistlichen vor Ort und sagt, in Mettmann und Wülfrath werde man Wege finden, auf suchende Menschen zuzugehen.