An(ge)dacht „Kommt, ruht etwas aus…“

Sie wecken immer wieder Interesse: Wirtschaftsmanager, die sich für ein bis zwei Wochen zurückziehen in ein beschauliches Kloster der Benediktiner oder in einen buddhistischen Konvent: Ohne Handy, ohne Laptop, ohne Termine. „Kommt, ruht etwas aus!“ So sagt es im Markusevangelium Jesus zu den Aposteln, die mit ihm am See sind. Sie kommen, voll mit Eindrücken, von ihrer ersten Missionsreise zurück und sind „ausgepowert“. Sie müssen das alles sacken lassen.