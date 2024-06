Initiator André Bär übergibt Petition an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann 1609 Unterschriften für einen Steuer-Stopp

Keine andere Stadt im Kreis Mettmann verlangt eine so hohe Grundsteuer B auf Wohneigentum wie Mettmann. Jetzt soll schon wieder an der Steuerschraube gedreht werden. Rückwirkend zum Jahresbeginn soll der Hebesatz von bislang 720 Prozentpunkte auf dann 745 Prozentpunkte steigen. Und für 2025 ist gleich die nächste Anhebung eingeplant – auf 770 Prozentpunkte. Dagegen wenden sich 1609 Unterstützer der Online-Petition „Schluss mit Steuererhöhungen in Mettmann“ mit ihrem Namen; 1528 von Ihnen wohnen in Mettmann. Es ist die bislang größte Online-Petition in der Stadt.