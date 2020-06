Auswirkungen der Corona-Pandemie : „Mit Glück kommen wir mit blauem Auge davon“

Mettmann Trotz Lockerungen und Rückkehr zur neuen Normalität leidet die Gastronomie Mettmanns massiv unter der Corona-Pandemie, die sie hart zu spüren bekommen hat. Jetzt wird debattiert, ob eine Verlängerung der Sperrstunde hilft.

RATAJCZAK Ist das Wetter gut, läuft es momentan ganz okay. Dann ist ein Silberstreifen am Horizont zu erkennen. Denn dann können viele Gäste draußen sitzen. Die Pandemie-bedingten Regeln einzuhalten und trotzdem Spaß zu haben, ist dann leicht. Bei schlechtem Wetter aber ist es schlimm. Da liegt der Umsatz an einem Tag unter einhundert Euro.