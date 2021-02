Mettmanner organisiert Hilfskonvoi in der Pandemie : Orgel, Klavier und Lebensmittel für Lettland

Mettmann Seit mehr als 20 Jahren schickt Peter Langbehn seinen Hilfskonvoi nach Cesvaine. Auch die Corona-Pandemie kann den 81-jährigen Mettmanner nicht davon abhalten. Dienstag wird der nächste Lkw für seine Tour Richtung Lettland bepackt.

„Lkw dürfen ganz normal die Grenzen passieren“, weiß er. „Mit einem privaten Pkw könnte das jetzt in Corona-Zeiten ein Problem sein.“ Was alles auf den 40-Tonner aufgeladen wird, ist akribisch in einer langen Packliste für den Zoll notiert. „Etwas Illegales würden wir nie an Bord nehmen, das können wir uns gar nicht leisten.“ Bis zu zehn Helfer, alles Ehrenamtler wie Langbehn, sind dabei, um Dienstag den Lkw zu bepacken. „Mich rufen viele Menschen an, die eine Wohnung oder einen Haushalt auflösen.“ Kirchenbänke aus der evangelischen Kirche an der Freiheitsstraße hat er so schon nach Lettland in „eine alte Kirche, die mit Kinosesseln provisorisch bestuhlt war“, gebracht. „Die Menschen vor Ort sind unfassbar dankbar“, Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser wurden unterstützt, nichts gerät in falsche Hände oder wird unter der Hand verscherbelt. „Es macht Freude, anderen zu helfen“, sagt der mehrfach für sein ehrenamtliches Engagement Ausgezeichnete. Unter anderem erhielt er aus der Hand von Landrat Hendele das Bundesverdienstkreuz, Inga Maren Mehner überreichte eine „Blotsche“.