Überraschender Tod von Mettmanner Persönlichkeit : Peter Feyer im Alter von 73 Jahren unerwartet verstorben

Mettmann Nach Abi am Konrad-Heresbach-Gymnasium und Chemiestudium startete Peter Feyen als jüngster Chemiker bei Bayer im Forschungszentrum Aprath seine berufliche Karriere. Um seine Lieblingsstadt Mettmann machte er sich in verschiedenen Funktionen verdient – und unvergesslich.

Die Nachricht schockiert: Vollkommen unerwartet ist Peter Feyen, der 2008 das Bürgerforum mit gründete, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft „VierViertel für Mettmann“ und Autor war, gestorben. Der studierte Chemiker, der zurecht als Mettmanner Urgestein bezeichnet werden darf und sich in vielerlei Hinsicht für seine Heimatstadt und seine Mitmenschen engagierte, starb im Alter von 73 Jahren.

Im Aktionsbündnis „Sauberes Mettmann“ engagiert, sah er im Radfahren ein Stück Freiheit. Innerstädtische Strecken absolvierte er bevorzugt auf dem Fahrrad, wie das Wetter auch war. Lang ist die Liste seiner Aktivitäten, vier Ks für die Overhoffschen Höfe waren eines seiner Lieblingsprojekte. Mit Kunsthandwerk, Kultur, Kommerz und Kommunikation sollte an der alten Mettmanner Adresse dem Berliner Vorbild Hackesche Höfe nachgeeifert werden. Überaus begeistert und mitreißend setzte sich Peter Feyen als 1. Vorsitzender des Bürgerforums für die Reaktivierung dieser Adresse ein. Baustein als weiteres Alleinstellungsmerkmal sollte dabei ein avantgardistisches Gastronomie-Konzept sein. „Wir nennen uns Neanderthalstadt“, folgerichtig sollte es hier eine paläolitische Verpflegung geben. Lediglich finanziell haperte es. Um an Förderprogramme für das damals bis ins Detail entwickelte Konzept zu kommen, müsste die Stadt zehn Prozent Eigenkapital zuschießen. „Immer, wenn der Geldbeutel geöffnet werden soll, wird es schwierig“, wusste schon damals Mitstreiter Ingo Grenzstein.

Förderverein des KHG in Mettmann

Förderverein des KHG in Mettmann : Jede zweite Familie ist dabei

Bildung in Mettmann

Bildung in Mettmann : Fünf Schüler zwischen zwei Gymnasien

Als Vorsitzender ließ sich Peter Feyen, der sein Abi 18-jährig am Konrad-Heresbach-Gymnasium ablegte, an der RWTH Aachen studierte, an der Ruhruniversität Bochum promoviert wurde und im Brotberuf als Chemiker erfolgreich war, dann von seinem Stellvertreter Thomas Dinkelmann ablösen, bevor der Bürgermeister Mettmanns wurde.