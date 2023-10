Unfall in Mettmann Auto stößt mit Pedelec zusammen

Eine 61-jährige Mettmannerin befuhr mit ihrem Opel Adam gegen 14.15 Uhr die Kantstraße in Richtung L329, als sie an der Einmündung die Vorfahrt einer 80-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Ratingen missachtete, die die Einmündung auf einem in beide Richtungen nutzbaren Fahrradweg in Richtung Mettmann passierte.