Mettmann : Patientensicherheit startet beim Personal

Mettmann Das Evangelische Krankenhaus informiert bei der „Woche der Patientensicherheit“ über Themen wie Hygiene, Datenschutz und Medikation.

Einmal kräftig in die Pedale getreten und fertig ist das Obst-Mischgetränk: Die zwei „Smoothie-Bikes“ an den Informationsständen im Foyer des Evangelischen Krankenhauses Mettmann (EVK Mettmann) erhalten viel Aufmerksamkeit. Und das sollen sie auch, verbinden sie doch zwei Grundbausteine der Gesundheit: Ernährung und Bewegung.

„Nur vitale Mitarbeiter können für die Gesundheit der Patienten sorgen“, erklärt Janina Frings, Leiterin der Abteilung Qualitäts- und Risikomanagement im EVK. Da durch den Beschluss der Weltgesundheitsversammlung der 17. September seit diesem Jahr erstmals offiziell „Welttag der Patientensicherheit“ ist, organisierte Frings mit ihren Kollegen ebenfalls erstmals die „Woche der Patientensicherheit“ im Mettmanner Krankenhaus. Dabei werden Aspekte wie Schutz vor Infektionen, Behandlungsfehlern und fehlerhafter Medikation, aber auch Datenschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement in den Fokus gerückt. Seit Montag läuft die Aktionswoche und wendet sich an Mitarbeiter, Patienten und Besucher, um zu informieren und zu sensibilisieren.

Bei der Veranstaltung am Mittwoch konnten sich Interessierte an den im Foyer aufgebauten Ständen zu unterschiedlichsten Themen aufklären lassen. So erläuterte Hans Peter Klaus, Leiter der Informationstechnik, die elektronische Krankenakte und dass das EVK sich nach den Standards des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) richte, um einen hohen Datenschutz der Patienten zu gewährleisten. Angesichts des kürzlich festgestellten Datenlecks im Gesundheitswesen berichtete Klaus weiter: „Wir nutzen keine Clouds, sondern speichern unsere Daten in einem eigenen Rechenzentrum.“