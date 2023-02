Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann Das versteckte Paradies

Die Bibel beschreibt diese Welt sofort in ihrem ersten Kapitel: „Gott sah alles an, das er geschaffen hatte. Es war sehr gut.“ Die Vorstellung eines Paradieses hat – so die Bibel – dieser Schöpfergott in uns hineingelegt. Und es bleibt ein Thema in der gesamten Bibel, in der das menschliche Schicksal mit all seinen Leiden und Abgründen, mit aller Bosheit und allem Bösem entfaltet wird. Trotz all dem bleibt bis zum letzten Kapitel der Bibel der Blick auf dieses von Gott versprochene Paradies gerichtet. In jener Welt hat das Böse keine Macht mehr. „Es wird keine Nacht mehr geben. Denn der Herr wird über ihnen leuchten.“ Dort wird alles gut – wieder gut.