Konflikt innerhalb der AfD-Ratsfraktion von Mettmann Parteiausschluss eines AfD Ratsherren beantragt

In der AfD-Ratsfraktion von Mettmann tobt erneut ein heftiger innerparteilicher Streit. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Redaktion zugesandt wurden. Demnach hat eine Person, die für die AfD als „sachkundiger Bürger“ in einem Ratsausschuss sitzt, schriftlich und per Einschreiben beim Kreisvorstand den Parteiausschluss eines Mettmanner AfD-Ratsherrn beantragt. Die Namen des Beschuldigten und des Anklägers sind der Redaktion bekannt.