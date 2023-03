Feuer in Mettmann Parkbank in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 28. März, eine Parkbank am Goldberger Teich in Brand gesetzt. Laut Polizeiangaben alarmierte ein Zeuge gegen 4 Uhr die Polizei, nachdem er einen Brand auf einer Parkbank an der Goldberger Straße, in Höhe des Teiches, festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte stellten bei Eintreffen fest, dass mehrere auf der Bank abgelegte Bücher brannten. Diese stammten augenscheinlich aus einem öffentlichen Bücherschrank.