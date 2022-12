Rechtsstreit in Mettmann Paranet will Bewohnbarkeit der Traglufthalle vorführen

Der Geschäftsführer der Paranet-Deutschland GmbH, Jürgen Wowra, hat die Vorwürfe der Stadt Mettmann zurückgewiesen, die von seiner Firma errichtete Traglufthalle sei zur Unterbringung von Geflüchteten nicht nutzbar. Er bietet der Stadt, allen Ratsleuten und den Medien an, die Funktionsfähigkeit der Halle bei einer Vorführung am Standort in Metzkausen zu beweisen. Zurzeit befinden sich die Stadt und Paranet in einem Rechtsstreit über die Traglufthalle. Dabei vertritt die Stadt die Ansicht, die Halle sei weder im Sommer noch im jetzt beginnenden Winter als Quartier verwendbar.