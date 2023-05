Soziales in Mettmann

Davon hat die Tafel eine willkommene Unterstützung. „Als die Anfrage über unsere Landesorganisation kam, habe ich mich sofort gemeldet“, sagt Gisela Fleter. „Ich finde es gut, wenn andere Menschen bei uns mitarbeiten.“ Die Soldaten sehen bei ihren Einsatz in sozialen Einrichten, was sie durch ihren Dienst in der Bundeswehr schützen, wofür sie sich auch manchmal plagen müssen. Leutnant Achmet sagt: „Unseren Tag der Werte gibt es jetzt zum Dritten Mal.“ Der besondere Einsatz in Mettmann soll der Persönlichkeitsbildung der Soldaten dienen und deren inneren Wertekompass festigen – steht in einer mitgebrachten Unterlage.