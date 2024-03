An(Ge)dacht Palmsonntag als lebendiger Aufruf

Wenn man den alten Bericht in der Bibel liest, stolpert man am Anfang über die Anzahl der gebrauchten Esel. „Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. (…) Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf.“ So lesen wir in der Bibel bei Matthäus 21.