Osterferienprogramm in Mettmann Zwischen Dirt-Bike, Detektivspiel und Linoldruck

Zum Osterferienprogramm gehören unter anderem ein Lochkamera-Workshop, kreative Angebote wie Aquarell-Malen oder auch die Kombination aus Aquarell und Graffiti-Kunst, es gibt für Bewegungshungrige einen Kletter-Workshop und für technikaffine den Fischertechnik-Workshop. Auf dem Plan stehen außerdem Besuche der Dirtbike-Strecke im Stadtwald, das Detektivspiel „The Chase“, das Spielmobil steht bereit und Collage und Linoldruck können ebenso gefertigt werden. An vier Terminen werden Familientouren in die Zoom Erlebniswelt angeboten und alle Anmeldungen sind ab 18. März, 10 Uhr via https://gstoo.de/osterferien23 sowie im MGH am Kö möglich. Nach Anklicken des Links geht es auf die Hauptseite des Osterferienprogramms. Dort sind allgemeine Informationen zum Programm und zum Ablauf zu finden. Beschreibungen zu den einzelnen Angeboten und Kontaktpersonen sind unter den „Ferienwoche 1 und 2“ zu finden. Unter dem Button „Jetzt anmelden“ werden die jeweiligen Angebote zur Auswahl aufgeführt.