Reichsbürger in Mettmann Ordnungsamt und Polizei lösen Reichsbürgertreffen auf Gut Meurersmorp auf

Eingeladen hatten nach Informationen der Redaktion Personen, die in der Rechtsradikalen- und Reichbürger-Szene bekannt sind. Auch der eigens aus Ostdeutschland angereiste Vortragende lehnt die Bundesrepublik Deutschland ab und propagiert ein Deutsches Reich in den Grenzen von 1871. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gutinhaber mindestens einmal der AFD NRW für ein Sommerfest und einmal ebenfalls den Reichsbürgern die Scheune als Versammlungsort vermietet. Damals, so erklärte die Mettmaner Bürgermeisterin, sei die jetzt genutzte Ordnungsverfügung noch nicht soweit gewesen.