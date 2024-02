Gewalttat in Mettmann 15-jähriger Ukrainer gezielt als Opfer ausgewählt — OP gut verlaufen

So lange wird die betroffene Familie abgeschirmt. Die Mutter spreche nur wenig Deutsch heißt es und sei seit dem Wochenende in tiefer Sorge um die Gesundheit ihres Kindes. Die gezielte Gewalt gegen einen Jungen aus der Ukraine erinnert an die Messerstecherei in Oberhausen, bei der ein 17-jähriges Basketballtalent aus der Ukraine zu Tode kam. Ob sich solche Parallelen ziehen lassen, will, niemand bestätigen. Zunächst müsse noch ermittelt werden.