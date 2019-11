Mettmann : „Omas gegen Rechts“ aktiv wie eh und je

Mettmann Die Omas setzen sich für eine offene Gesellschaft ein und suchen neue Mitglieder — auch Opas sind willkommen.

Sie stehen außerdem für eine „generationsübergreifende Verantwortung“, achten und respektieren alle Menschen unabhängig der religiösen oder sexuellen Ausrichtung oder der Herkunft. Ein weiteres Thema ist die Verwirklichung der Gleichstellung der Frau. „Omas setzen sich eben ein und das in allen gesellschaftsrelevanten Bereichen“, bekräftigt Heike Linnert, der mit dem Auftauchen der Rechten in Mettmann eines klar war: „Jetzt reicht es, dachte ich mir, das kann man nicht mehr hinnehmen“, so die engagierte Frau, die ihr ganzes Leben lang schon politisch interessiert und engagiert war.

Am Tag der Seenotrettung haben sie in Hilden vor dem Fabry-Museum der Statue des Arztes eine Schwimmweste umgehängt, um so auf die menschlichen Dramen, die sich bei der Flucht über das Mittelmeer abspielen, aufmerksam zu machen.

Zum Tag der Demokratie fragten sie Passanten in der Hildener Mittelstraße, was sie mit dem Begriff verbinden. Das notierten sie auf Karten und legten diese zu einem Weg. Auch bei den „Fridays for Future“-Demos reihen sie sich in Hilden, Haan oder Düsseldorf mit ein. Als nächstes steht eine Aktion am 25. November an. An diesem Tag wird deutschlandweit durch verschiedene Aktionen darauf aufmerksam gemacht, „Nein“ zu Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu sagen.