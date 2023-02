Musik aus Mettmann Oliver Deymanns musikalische Geistesblitze

„Musik ohne Scheuklappen“ macht Oliver „Ollrich“ Deymann – am liebsten mit seinen Kumpels von Fleischwolf, laut Eigenaussage den Beatles des Mettcore. Von The Who, über deutschen Punkrock, Dead Kennedys bis zu Motörhead lässt er es dabei krachen, „die acht Lieder habe ich in den vergangenen drei Monaten aufgenommen“, sein Brotjob als Hausmeister „lässt mir genügend Zeit, viel, viel Musik zu machen“. Er besingt die Dinge des Lebens – in „Is nich“ die Idee vom Leben an der Seite einer Traumfrau mit Millionen auf dem Konto – und die Ungerechtigkeiten der Welt und lässt auch mal seinen Unmut über den Hype um Berlin raus. „Im Grunde ist das gar nicht die Kritik an der Stadt, dieses Prinzip des ‚immer besser, schneller, höher, weiter‘ finde ich schlimm. Der Song ist meine Kapitalismuskritik.“ Und so wie er Berlin gerade auf dem Kieker hat, könnte er seine Geburtsstadt Mettmann „lange und ausführlich“ lobhudeln, „das war hier mal ein Nabel der Welt“, erinnert er sich an Zeiten, als der Marktplatz in der Oberstadt mittwochs, freitags und samstags zu einem „kleinen Woodstock mutierte, mit coolen Leuten und vielen Kneipen“.