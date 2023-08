Hundebetreuung in Mettmann Die Hundeflüsterin von Mettmann

Manche Ecke wird zum Power-Napping genutzt, andere toben mit einem Ball, testen ihre Balance oder tollen miteinander – die Hunde in Olesya Poruchnyks Tagesbetreuung fühlen sich offensichtlich wohl. Seit August 2023 gibt es ihre Hundetagstätte „Lapki“ in Mettmann an der Johannes-Flintrop-Straße, die sie zum Hundezentrum ausbauen möchte, um Menschen die Sprache der Hunde nahezubringen. „Hunde reden mit uns über ihre Körpersprache, man muss nur lernen sie zu verstehen“, erklärt Poruchnyk.